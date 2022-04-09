Через війну в Україні Макрон може програти вибори подрузі путіна: що пішло не так

Головна конкурентка чинного президента Франції називає себе "захисницею маленьких людей"

Французький лідер Еммануель Макрон може програти майбутні вибори, поступившись головним кріслом країни Марін Ле Пен, яка більш лояльна до кривавого лідера володимира путіна. Перший тур виборів відбудеться вже у неділю, 10 квітня.

Причини, через які президент Франції може змінитися, розписали Bloomberg.

На тлі війни в Україні та безлічі антиросійських санкцій у Європі відчутно подорожчало паливо, а також деякі продукти харчування. Цей факт Ле Пен грамотно використала у свій бік, назвавши Макрона "президентом багатих" та пообіцявши знизити ціни на бензин.

Станом на 8 квітня, Макрон випереджав свою конкурентку лише на 3,5 пунктів, свідчить опитування Bloomberg. Для порівняння, на цілих 12 пунктів розрив вдалося скоротити після того, як Ле Пен повідомила про свої плани покращити ситуацію з енергоносіями у Франції. Насамперед вона працює на мешканців сільської місцевості, а не у великих містах.

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Для того, щоб перемогти нинішнього французького лідера, Ле Пен,достатньо в другому турі (24 квітня) об’єднатися з ким завгодно, крім самого Макрона. При цьому частина виборців має або утриматись від голосування, або віддати свій голос саме за неї.

Додамо, що Еммануель Макрон насамперед намагався створити собі образ борця за мир, а також людини, яка намагалася зупинити розвиток війни в Україні. Його команда наголошувала на іміджі миротворця, що якийсь час навіть діяло.

Ймовірно, саме для цього французький політик так часто дзвонив кривавому диктатору володимиру путіну, намагаючись переконати його зупинити напад. В останній телефонній розмові він заявив, що не порушуватиме контракти і платитиме за газ рублями, чим, ймовірно, розчарував лідера Кремля. При цьому Макрона часто критикували за часті бесіди з путіним — навіть польські партнери, які щиро дивувалися, про що можна говорити з диктатором.

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"Якщо Ле Пен не впорається, Макрон виграє зі значно меншим відривом, ніж минулого разу, коли вони зустрілися віч-на-віч у 2017 році. Швидше за все, вона все одно стане сильнішою, а у нього залишиться слабкий мандат. Це може ускладнити проведення його економічних та соціальних реформ залежно від результату виборів до законодавчих органів, запланованих на червень", — наголошується у матеріалі Bloomberg.

Слід нагадати, що Марін Ле Пенн не просто так названа "подругою путіна" — вона неодноразово висловлювала солідарність із російським президентом, а також є однією з небагатьох французьких політиків, які визнали законність анексії Криму. Докладніше можна прочитати в досьє "Телеграфа": Любов до французів за гроші Кремля: чим відома головна конкурентка Макрона, яка визнала анексію Криму .