Макрон у телефонній розмові розчарував путіна

Французький лідер заявив, що не буде сплачувати за газові контракти у рублях.

Президент Франції Емануель Макрон у телефонній розмові з російським главою володимиром путіним відмовився платити за газ у рублях. На думку Макрона, такий сценарій неможливий.

Як передає Єлисейський палац, розмова двох президентів відбулася у вівторок, 29 березня, і тривала близько години.

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Зазначається, що Макрон та путін обговорили тему війни в Україні, двосторонні відносини між РФ та Францією, а також газове питання.

Президенту Франції російська сторона запропонувала перейти на оплату за постачання російського газу до Європи в рублях, на що Макрон відповів відмовою. За його словами платити за газові контакти в рублях неможливо.

Тим часом у Кремлі про відмову Макрона нічого не сказали, а лише зазначили про "обмін думками" й домовленість про "підтримку контактів".

Нагадаємо, що раніше від подібної "пропозиції" відмовився і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зазначив, що в наявних контрактах йдеться про розрахунки у доларах та євро.

Раніше повідомлялося, що після оголошення путіним війни Україні, країни Заходу запровадили безпрецедентні санкції проти росії. Зокрема ЄС та США заборонили постачати готівкою євро та долари.

9 березня Центробанк Росії ухвалив рішення заборонити продаж іноземної валюти населенню. Їх усе ще можна зняти з персональних валютних рахунків, проте не більше 10 тисяч доларів в одні руки, решта видаватиметься рублями.

Очевидно, що переведення розрахунків за газ є спробою шляху уникнути західних санкцій, проте опитані "Телеграфом" експерти вважають, що насамперед таке рішення вдарить по самій росії.