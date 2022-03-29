Макрон у телефонній розмові розчарував путіна
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Французький лідер заявив, що не буде сплачувати за газові контракти у рублях.
Президент Франції Емануель Макрон у телефонній розмові з російським главою володимиром путіним відмовився платити за газ у рублях. На думку Макрона, такий сценарій неможливий.
Як передає Єлисейський палац, розмова двох президентів відбулася у вівторок, 29 березня, і тривала близько години.
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Зазначається, що Макрон та путін обговорили тему війни в Україні, двосторонні відносини між РФ та Францією, а також газове питання.
Президенту Франції російська сторона запропонувала перейти на оплату за постачання російського газу до Європи в рублях, на що Макрон відповів відмовою. За його словами платити за газові контакти в рублях неможливо.
Тим часом у Кремлі про відмову Макрона нічого не сказали, а лише зазначили про "обмін думками" й домовленість про "підтримку контактів".
Нагадаємо, що раніше від подібної "пропозиції" відмовився і канцлер Німеччини Олаф Шольц, який зазначив, що в наявних контрактах йдеться про розрахунки у доларах та євро.
Раніше повідомлялося, що після оголошення путіним війни Україні, країни Заходу запровадили безпрецедентні санкції проти росії. Зокрема ЄС та США заборонили постачати готівкою євро та долари.
9 березня Центробанк Росії ухвалив рішення заборонити продаж іноземної валюти населенню. Їх усе ще можна зняти з персональних валютних рахунків, проте не більше 10 тисяч доларів в одні руки, решта видаватиметься рублями.
Очевидно, що переведення розрахунків за газ є спробою шляху уникнути західних санкцій, проте опитані "Телеграфом" експерти вважають, що насамперед таке рішення вдарить по самій росії.
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