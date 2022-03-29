Макрон в телефонном разговоре разочаровал путина
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Французский лидер заявил, что не будет платить за газовые контракты в рублях.
Президент Франции Эмануэль Макрон в телефонном разговоре с российским главой владимиром путиным отказался платить за газ в рублях. По мнению Макрона, подобный сценарий невозможен.
Как передает Елисейский дворец, разговор двух президентов состоялся во вторник, 29 марта, и длился около часа.
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Макрон и путин обсудили тему войны в Украине, двусторонние отношения между РФ и Францией, а также газовый вопрос.
Президенту Франции российская сторона предложила перейти на оплату за поставку российского газа в Европу в рублях, на что Макрон ответил отказом. По его словам, платить за газовые контакты в рублях невозможно.
Тем временем в Кремле об отказе Макрона ничего не сказали, а лишь отметили "обмен мнениями" и договоренность о "поддержке контактов".
Напомним, что ранее от подобного "предложения" отказался и канцлер Германии Олаф Шольц, отметив, что в имеющихся контрактах речь идет о расчетах в долларах и евро.
Ранее сообщалось, что после объявления путиным войны Украине страны Запада ввели беспрецедентные санкции против россии. В частности ЕС и США запретили снабжать наличными евро и доллары.
9 марта Центробанк России принял решение запретить продажу иностранной валюты населению. Их все еще можно снять с персональных валютных счетов, однако не более 10 тысяч долларов в одни руки, остальные будут выдаваться рублями.
Очевидно, что перевод расчетов за газ является попыткой избежать западных санкций, однако опрошенные "Телеграфом" эксперты считают, что в первую очередь такое решение ударит по самой россии.
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