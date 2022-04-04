Любов до французів за гроші Кремля: чим відома головна конкурентка Макрона, яка визнала анексію Криму

Свою агітацію політик не соромиться відкрито проводити за російські гроші, витрачаючи на це мільйони євро.

На тлі російської агресії, що триває проти України, в Європі стартувала низка виборів, перші з яких уже закінчилися перемогою друга владимира путіна — Віктора Орбана. Його партія "Угорський громадянський союз" зуміла забезпечити собі конституційну більшість у парламенті Угорщини.

Також президентом Сербії знову обрано іншого проросійського політика — Александра Вучича. За даними ЗМІ, на тлі слабкості Еммануеля Макрона у Франції на виборах президента, які відбудуться 10 квітня, зростають шанси на перемогу лідера "Національного фронту" Марін Ле Пенн, яка також має міцні зв’язки з Кремлем.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про головну симпатинку путіна та росії у Франції.

Погана спадковість від якої постраждав батько – біографія Марін Ле Пенн

Життєвий шлях Марін був визначений практично з народження, адже її батько французький політик Жан-Марі Ле Пенн дотримувався націоналістичних поглядів та у 1972 році створив "Національний фронт". Тоді його доньці було лише 4 роки.

Членом партії отця Марін стала вже повнолітньою. Після закінчення університету вона працювала юристом, а наприкінці 90-х присвятила себе роботі у партії. 2003 року Марін стала виконавчим віце-президентом "Національного фронту", 2004 року – депутатом Європарламенту. У 2011 році Марін став головою партії, змінивши на цій посаді рідного батька, який набув статусу почесного голови політсили.

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Вже у 2012 році Марін Ле Пенн дебютувала як кандидат у президенти Франції та стала третьою з 17,9% голосів.

У 2015 році від зростаючих амбіцій Марін постраждав її рідний батько — його членство в партії "Національний фронт" припинили, у відповідь на що Жан-Марі Ле Пенн зрікся своєї доньки. Формальним приводом стали різкі заяви Ле Пенна-старшого щодо євреїв та Голокосту, але, як писали ЗМІ, справжньою причиною могло бути бажання повністю усунути Жан-Марі від політичної діяльності.

На президентських виборах 2017 року Марін Ле Пенн посіла вже друге місце, програвши у другому турі Еммануелю Макрону і, мабуть, має намір взяти реванш.

Націоналізм плюс російські гроші = політична стратегія Ле Пенн

В ідеологічному сенсі Марін Ле Пенн дотримується націоналістичних поглядів, виступаючи за обмеження імміграції, скасування програм підтримки іноземців, заборону різних культурних особливостей усередині країни, наприклад паранджі для мусульманок.

Агітація за гроші Кремля

До 2017 року політик виступала проти євроінтеграції Франції і навіть обіцяла провести референдум про вихід із ЄС у разі перемоги на виборах, але згодом зосередилася на соціальних проблемах корінних французів.

Так, Марін Ле Пенн відстоює право отримання соціальної допомоги від держави виключно для французів, а також їхній пріоритет над нефранцузами щодо соціальних допомог, житла, роботи та охорони здоров’я. Все це політик у разі своєї перемоги має намір закріпити у Конституції.

Зазначимо, що подібні погляди не лише знаходять відгук у пересічних французів, а й палко підтримуються російською федерацією, причому не лише на словах, а й фінансово.

Так, ще в березні 2014 року Марін Ле Пенн заявила про законність "референдуму" про "приєднання" Криму до Росії, тим самим визнавши окупацію півострова "законною". Натомість політик отримала кредит на передвиборчу кампанію 9 мільйонів євро в "Першому чесько-російському банку". Причому сам кредит Ле Пен не віддала, що стало предметом судових розглядів.

У січні 2017 року Марін Ле Пенн знову заявила про те, що Крим "невід’ємна частина Росії", а в березні стало відомо про черговий кредит у російському банку вже на нову виборчу кампанію. За даними французьких ЗМІ, йшлося про 3 мільйони євро та банк "Стратегія".

Тобто, обидві свої передвиборчі кампанії на пост президента Марін Ле Пенн проводила на російські гроші. Тим несподіванішим для багатьох стало її публічне засудження вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Тим часом поки в європейських країнах готуються до виборів, дипломати заговорили про початок Третьої світової війни.

При цьому на Заході все частіше звучать вимоги ще більше допомагати Україні, щоб таки стримати агресію росіян та розбити їхню армію. WSJ пише, що слабкість та неправильна стратегія США щодо українсько-російської війни вже у короткостроковій перспективі може стати смертельною для країн НАТО, які межують з Україною.