Свою агитацию политик не стесняется открыто проводить за российские деньги, тратя на это миллионы евро

На фоне продолжающейся российской агрессии против Украины, в Европе стартовала череда выборов, первые из которых уже закончились победой друга владимира путина — Виктора Орбана. Его партия "Венгерский гражданский союз" сумела обеспечить себе конституционное большинство в парламенте Венгрии.

Также президентом Сербии вновь избран другой пророссийский политики — Александар Вучич. По данным СМИ, на фоне слабости Эммануэля Макрона во Франции на выборах президента которые пройдут 10 апреля, растут шансы на победу лидера "Национального фронта" Марин Ле Пенн, у которой также прочные связи с Кремлем.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о главном симпатике путина и рф во Франции.

Плохая наследственность от которой пострадал отец – биография Марин Ле Пенн

Жизненный путь Марин был определен практически с рождения, ведь ее отец французский политик Жан-Мари Ле Пенн придерживался националистических взглядов и в 1972 году создал "Национальный фронт". Тогда его дочери было всего 4 года.

Членом партии отца Марин стала уже будучи совершеннолетней. После окончания университета она работала юристом, а в конце 90-х посвятила себя работе в партии. В 2003 году Марин стала исполнительным вице-президентом "Национального фронта", в 2004 году – депутатом Европарламента. В 2011 году Марин стал председателем партии, сменив на этом посту родного отца, получившего статус почетного председателя политсилы.

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Уже в 2012 году Марин Ле Пенн дебютировала как кандидат в президенты Франции и стала третьей с 17,9% голосов.

В 2015 году от растущих амбиций Марин пострадал ее родной отец — его членство в партии "Национальный фронт" приостановили, в ответ на что Жан-Мари Ле Пенн отрекся от собственной дочери. Формальным поводом стали резкие заявления Ле Пенна-старшего касательно евреев и Холокоста, но, как писали СМИ, настоящей причиной может быть желание полностью отстранить Жан-Мари от политической деятельности.

На президентских выборах 2017 года Марин Ле Пенн заняла уже второе место, проиграв во втором туре Эммануэлю Макрону и, очевидно, намерена взять реванш.

Национализм плюс российские деньги = политическая стратегия Ле Пенн

В идеологическом смысле Марин Ле Пенн придерживается националистических взглядов, выступая за ограничение иммиграции, отмену программ поддержки иностранцев, запрет различных культурных особенностей внутри страны, например, паранджи для мусульманок.

Агитация за деньги Кремля

До 2017 года политик выступала против евроинтеграции Франции и даже обещала провести референдум о выходе из ЕС в случае победы на выборах, но затем сосредоточилась на социальных проблемах коренных французов.

Так, Марин Ле Пенн отстаивает право получения социальной помощи от государства исключительно для французов, а также их приоритет над нефранцузами в отношении социальных пособий, жилья, работы и здравоохранения. Все это политик в случае своей победы намерена закрепить в Конституции.

Отметим, что подобные взгляды не только находят отклик у рядовых французов, но и горячо поддерживаются российской федерацией, причем не только на словах, но и финансово.

Так, еще в марте 2014 года Марин Ле Пенн заявила о законности "референдума" о "присоединении" Крыма к россию, тем самым признав оккупацию полуострова "законной". Взамен политик получила кредит на предвыборную кампанию в 9 миллионов евро в "Первом чешско-российском банке". Причем сам кредит Ле Пенн не отдала, что стало предметом судебных разбирательств.

В январе 2017 года Марин Ле Пенн снова заявила о том, что Крым "неотъемлемая часть россии", а в марте стало известно об очередном кредите в российском банке уже на новую избирательную кампанию. По данным французских СМИ, речь шла о 3 миллионах евро и банке "Стратегия".

То есть обе свои предвыборные кампании на пост президента Марин Ле Пенн проводила на российские деньги. Тем неожиданнее для многих стало ее публичное осуждение вторжения рф в Украину 24 февраля.

Пока же в европейских странах готовятся к выборам, дипломаты заговорили о начале Третьей мировой войны.

При этом на Западе все чаще звучат требования еще больше помогать Украине, чтобы таки сдержать агрессию россиян и разбить их армию. WSJ пишет, что слабость и неправильная стратегия США в отношении украино-российской войны уже в краткосрочной перспективе может стать смертельной для стран НАТО, которые граничат с Украиной.