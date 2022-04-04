Известный дипломат открыто заявил о начале Третьей мировой войны: "Все не так, как мы себе представляем"

Владимир Ельченко считает, что современная система безопасности совершенно ни на что не способна.

После вторжения российских войск на территорию Украины, украинцы не раз говорили, что началась третья мировая война. Об этом также заявлял и советник главы ОП Михаил Подоляк. Согласен с этой мыслью и бывший постоянный представитель Украины в ООН и экс-посол Украины в США Владимир Ельченко.

Об этом дипломат рассказал в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Для того чтобы реально реформировать ООН, нужна Третья мировая война, но она уже началась. Просто она выглядит гибридно. Мы представляем ее вроде Второй мировой, только с ядерным оружием, хотя на самом деле это необязательно. То, что сейчас — это уже последний этап перед Третьей мировой" — считает Ельченко.

Также дипломат отметил, что отличной инициативой, которая исходит от неправительственных организаций, является исключение рф из состава Совета ООН по делам человека. Однако даже на такую "совершенно правильную идею" в ООН реагируют с призывами "подумать", говорит Ельченко ссылаясь на слова спикера генсека ООН "об опасностях подобных идей".

"Всем уже давно понятно, что существующая система безопасности совершенно ни на что не способна. Она никого не защищает" — добавил экс-посол Украины в США.

Ранее "Телеграф" писал, что мировое сообщество жестоко осудило массовое убийство мирных украинских граждан в Киевской области, и многие страны Европы готовы вводить новые санкции против россии.

Напомним, что российские военные зашли в Бучу, Ирпень и Гостомель еще в первые дни полномасштабного вторжения в Украину, и о полном освобождении городов стало известно только 2 апреля, — спустя более чем месяц боевых действий.

3 апреля украинская сторона опубликовала фото последствий агрессии россиян против жителей Бучи, — на снимках видно, что оккупанты связывали мирных жителей и расстреливали их прямо на улицах. Тела людей лежали просто на улицах, у многих — были связаны руки.