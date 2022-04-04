Відомий дипломат відкрито заявив про початок Третьої світової війни: "Все не так, як ми собі уявляємо"

Володимир Єльченко вважає, що сучасна система безпеки ні на що не здатна.

Після вторгнення російських військ на територію України українці неодноразово говорили, що почалася третя світова війна. Про це також заявляв і радник голови ВП Михайло Подоляк. Згодний із цією думкою і колишній постійний представник України в ООН та експосол України в США Володимир Єльченко.

Про це дипломат розповів у ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Для того, щоб реально реформувати ООН, потрібна Третя світова війна, але вона вже почалася. Просто вона виглядає гібридно. Ми представляємо її на кшталт Другої світової, тільки з ядерною зброєю, хоча насправді це необов’язково. Те, що зараз — це вже останній етап перед Третьою світовою" — вважає Єльченко.

Також дипломат зазначив, що відмінною ініціативою, яка походить від неурядових організацій, є виключення росії зі складу Ради ООН у справах людини. Проте навіть на таку "абсолютно правильну ідею" в ООН реагують із закликами "подумати", каже Єльченко, посилаючись на слова спікера генсека ООН "про небезпеку подібних ідей".

"Усім уже давно зрозуміло, що існуюча система безпеки абсолютно ні на що не здатна. Вона нікого не захищає", — додав експосол України в США.

Раніше "Телеграф" писав, що світова спільнота жорстоко засудила масове вбивство мирних українських громадян у Київській області, і багато країн Європи готові запроваджувати нові санкції проти росії.

Нагадаємо, що російські військові зайшли в Бучу, Ірпінь та Гостомель ще в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, і про повне звільнення міст стало відомо лише 2 квітня, — більш ніж через місяць бойових дій.

3 квітня українська сторона опублікувала фото наслідків агресії росіян проти жителів Бучі — на знімках видно, що окупанти пов’язували мирних жителів і розстрілювали їх прямо на вулицях. Тіла людей лежали просто на вулицях, у багатьох були пов’язані руки.