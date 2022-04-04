"Удар під дих": Блінкен різко відреагував на звірства росіян під Києвом

У Держдепі США заявляють про необхідність пошуку відповідальних за злочини в Україні

Країна-агресор росія має відповідати за військові злочини, скоєні в українських містах. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен після публікації фото тіл українців, знайдених у Бучі та Ірпені під Києвом після звільнення міст від російської окупації.

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"Ми вважаємо, що російські війська вчинили військові злочини, і ми працюємо над тим, щоб задокументувати це та передати наявну у нас інформацію у відповідні організації, які зберуть це разом. І за це має бути відповідальність", — наголосив Блінкен.

Він обіцяє, що у США уважно задокументують усі наявні факти та переконаються, що всі відповідні організації, включаючи Держдеп США, мають все необхідне, щоб оцінити те, що відбувається в Україні, та відповідальних за це.

Нагадаємо, що російські військові зайшли в Бучу, Ірпінь та Гостомель ще в перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, і про повне звільнення міст стало відомо лише 2 квітня, — більш ніж через місяць бойових дій.

3 квітня українська сторона опублікувала фото наслідків агресії росіян проти жителів Бучі — на знімках видно, що окупанти зв’язували мирних жителів і розстрілювали їх прямо на вулицях.