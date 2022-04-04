Главный редактор сайта "Европейская правда" Сергей Сидоренко рассказал, что ждет Европу и Украину после выборов в Венгрии

Орбан не просто выиграл выборы. Все гораздо хуже. Он:

1) Выиграл разгромно, превзойдя рекорд прошедших выборов, и, похоже, получает устойчивое конституционное большинство даже с запасом

2) Достиг этого на волне публичного конфликта с Киевом и готовности прощать путина. То есть почувствовал, что это избирателю очень хорошо.

3) На новом пике конфликта с ЕС, который может начать наказывать Будапешт финансово.

Словом, впереди "веселые" годы на венгерском направлении. Для всех.

А для Украины и подавно.

Как известно, в Венгрии 3 апреля прошли выборы в парламент. Согласно предварительным результатам, победу на них одержала партия Fidesz-KDNP, возглавляемая пророссийским политиком Виктором Орбаном, который очевидно останется главой правительства четвертый срок подряд.

Согласно подсчетам 70% голосов, партия Орбана получает почти 55% голосов, в то время как объединенная оппозиции набирает лишь чуть более 33%. Кроме того, ожидается, что представители Fidesz победят на 87 из 106 мажоритарных округов, что позволит в сумме занять 134 места в парламенте и тем самым получить конституционное большинство.