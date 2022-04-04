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Орбан виграв вибори в Угорщині. Попереду "веселі" роки для України - Сергій Сидоренко

Автор
Сергій Сидоренко Сергій Сидоренко
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Віктор Орбан Новина оновлена 04 квітня 2022, 05:02
Віктор Орбан

Головний редактор сайту "Європейська правда" Сергій Сидоренко розповів, що чекає на Європу та Україну після виборів в Угорщині

Орбан не просто виграв вибори. Все набагато гірше. Він:

1) Виграв розгромно, перевершивши рекорд минулих виборів, і, схоже, отримує стійку конституційну більшість навіть із запасом

2) Досяг цього на хвилі публічного конфлікту з Києвом і готовності прощати Путіна. Тобто відчув, що це виборцю дуже ок.

3) На новому піку конфлікту з ЄС, який можна почати карати Будапешт фінансово.

Словом, попереду "веселі" роки на угорському напрямку. Для всіх.

А для України і поготів.

Як відомо, в Угорщині 3 квітня відбулися вибори до парламенту. Згідно з попередніми результатами, перемогу на них здобула партія Fidesz-KDNP, яку очолює проросійський політик Віктор Орбан, який, очевидно, залишиться главою уряду четвертий термін поспіль.

За підрахунками 70% голосів, партія Орбана отримує майже 55% голосів, у той час, як об’єднана опозиція набирає лише трохи понад 33%. Крім того, очікується, що представники Fidesz переможуть на 87 зі 106 мажоритарних округів, що дозволить у сумі зайняти 134 місця у парламенті й тим самим отримати конституційну більшість.

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Теги:
#Угорщина #Блог #Віктор Орбан
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