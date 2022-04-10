Макрон проти "подруги путіна": озвучено розклади перед другим туром виборів у Франції

Чинний президент Франції має добрі шанси на другий термін.

У неділю, 10 квітня, відбулися вибори президента Франції, щоправда, у першому турі переможця не вдалося визначити. У другому турі Емманюель Макрон має чудові шанси знову очолити Францію, адже його підтримало більшість кандидатів.

Про це повідомляє telegram-канал KlymenkoTime.

До другого туру президентських виборів у Франції вийшли чинний президент, представник партії "Вперед, республіка" Емманюель Макрон (28,1% голосів), а також лідер французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен (23,3%). Більшість кандидатів після програних президентських перегонів заявили, що підтримують Макрона, а за Ле Пен виступив лише лідер ультраправої партії "Реконкіста" Ерік Земмур (набрав 7,2%).

За чинного президента країни призвали голосувати Жан-Люк Меланшон, який посів третє місце і набрав 20,1% голосів. Меланшон також додав, що "Ле Пен не можна давати владу". За Макрона виступили також Валері Пекресс (5%), кандидат від зелених Жадо (4,4%) та мер Парижа Анн Ідальго (1,9%). Таким чином, Макрон має відмінні шанси піти на другий президентський термін.

Зазначимо, що остаточні результати виборів у Франції стануть відомі пізніше. У дужках вказані дані екзитполу Ipsos-Sopra Steria.

Нагадаємо, Ле Пен свою агітацію не соромилася відкрито проводити за російські гроші.

Раніше повідомлялося, що Макрон може програти президентські вибори у Франції через війну в Україні. Нещодавно Макрон заявив, що не збирається платити рублями за російський газ за вказівкою путіна.