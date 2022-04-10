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Макрон та "подруга путіна" Ле Пен пройшли у другий тур виборів президента Франції: подробиці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Марін Ле Пен та Емманюель Макрон Новина оновлена 10 квітня 2022, 21:42
Марін Ле Пен та Емманюель Макрон

Очевидно, що остаточні результати виборів буде визначено вже у другому турі.

У Франції у неділю, 10 квітня, проходить перший тур президентських виборів. За попередніми даними, чинний президент Еммануель Макрон виходить у лідери, проте лідер французької ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен відстає лише на кілька відсотків.

Про це повідомляє FranceInfo з посиланням на дані екзитполу Ipsos-Sopra Steria.

За його даними, Макрон, який йде на вибори від партії "Вперед, республіка", отримує 28,1% голосів, тоді як Ле Пен набрала 23,3%.

Також примітно, що кандидат від лівої партії "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон набирає 20,1% голосів, що робить президентські перегони ще більш "спекотними". Інші кандидати мають менш як 10% голосів.

Щоб визначити нового президента, кандидату необхідно отримати понад 50% голосів, тобто без другого туру голосування не вдасться. У ньому будуть представлені лише двоє лідерів першого туру.

Варто зазначити, що Ле Пен відома своєю проросійською позицією й у 2014 році навіть підтримувала окупацію Криму росією та у 2017 році заявила про це ще раз. Крім того, вона раніше заявляла, що виведе Францію зі складу ЄС, проте пізніше вона все ж таки відмовилася від цієї ідеї, сфокусувавшись на проблемах корінних французів.

Попри це вона засудила вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року і навіть заявила, що путін "уже не той".

Теги:
#Франція #Вибори #Марін Ле Пен #Емманюель Макрон
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