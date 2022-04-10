Макрон и "подруга путина" Ле Пен прошли во второй тур выборов президента Франции: подробности

Очевидно, что окончательные результаты выборов будут определены уже во втором туре.

Во Франции в воскресенье, 10 апреля, проходит первый тур президентских выборов. Согласно предварительным данным, действующий президент Эммануэль Макрон выходит в лидеры, однако лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен отстает лишь на несколько процентов.

Об этом информирует FranceInfo со ссылкой на данные экзитпола Ipsos-Sopra Steria.

Согласно его данным, Макрон, который идет на выборы от партии "Вперед, республика", получает 28,1% голосов, в то время, как Ле Пен набрала 23,3%.

Также примечательно, что кандидат от левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон набирает 20,1% голосов, что делает президентскую гонку еще более "жаркой". Остальные кандидаты имеют менее 10% голосов.

Чтобы определить нового президента, кандидату необходимо получить более 50% голосов, то есть без второго тура голосования обойтись не удастся. В нем будут представлены только двое лидеров первого тура.

Стоит отметить, что Ле Пен известна своей пророссийской позицией и в 2014 году даже поддерживала оккупацию Крыма россией и в 2017 году заявила об этом еще раз. Кроме того, она ранее заявляла, что выведет Францию из состава ЕС, однако позже она все же отказалась от этой идеи, сфокусировавшись на проблемах коренных французов.

Несмотря на это, она осудила вторжение россии в Украину 24 февраля 2022 года и даже заявила, что путин "уже не тот".