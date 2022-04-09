Из-за войны в Украине Макрон может проиграть выборы подруге путина: что пошло не так

Главная конкурентка действующего президента Франции называет себя "защитницей маленьких людей"

Французский лидер Эммануэль Макрон может проиграть предстоящие выборы, уступив главное кресло страны Марин Ле Пен, которая более лояльна к кровавому лидеру владимиру путину. Первый тур выборов состоится уже в воскресенье, 10 апреля.

Причины, по которым президент Франции может смениться, расписали Bloomberg.

На фоне войны в Украине и множества антироссийских санкций в Европе ощутимо подорожало топливо, а также некоторые продукты питания. Этот факт Ле Пен грамотно использовала в свою сторону, назвав Макрона "президентом богатых" и пообещав снизить цены на бензин.

По состоянию на 8 апреля, Макрон был вперед своей конкурентки всего лишь на 3,5 пунктов, свидетельствует опрос Bloomberg. Для сравнения — на целых 12 пунктов разрыв удалось сократить после того, как Ле Пен сообщила о своих планах улучшить ситуацию с энергоносителями во Франции. В первую очередь она работает на жителей деревенской местности, а не крупных городов.

Читайте также: Категория Мир Из Германии и Франции вышлют десятки российских дипломатов из-за глупой политики Кремля В немецком МИДе решение приняли после увиденных фотографий резни в Буче, которую устроили россияне.

Для того, чтобы победить нынешнего французского лидера Ле Пен достаточно во втором туре (24 апреля) объединиться с кем угодно, кроме самого Макрона. При этом часть избирателей должна либо удержаться от голосования, либо отдать свой голос именно за нее.

Добавим, что Эммануэль Макрон в первую очередь пытался создать себе образ борца за мир, а также человека, который пытался остановить развитие войны в Украине. Его команда делала упор на имидж миротворца, что какое-то время даже действовало.

Вероятно, именно для этого французский политик так часто звонил кровавому диктатору владимиру путину, пытаясь убедить его прекратить нападение. В последнем телефонном разговоре он заявил, что не будет нарушать контракты и платить за газ российскими рублями, чем, вероятно, разочаровал лидера Кремля. При этом сам Макрон подвергался критике за свои частые беседы с путиным — даже со стороны польских партнеров, которые искренне недоумевали, о чем можно говорить с диктатором.

Читайте также: Категория Мир Макрон одернул Байдена за жесткое слово в адрес путина Президент Франции сказал, что "никогда бы не использовал" подобных слов

"Если Ле Пен не справится, Макрон выиграет с гораздо меньшим отрывом, чем в прошлый раз, когда они встретились лицом к лицу в 2017 году. Скорее всего, она все равно станет сильнее, а у него останется слабый мандат. Это может затруднить проведение его экономических и социальных реформ в зависимости от исхода выборов в законодательные органы, запланированных на июнь", — подчеркивается в материале Bloomberg.

Следует напомнить, что Марин Ле Пенн не просто так названа "подругой путина" — она не единожды высказывала солидарность с российским президентом, а также является одной из немногих французских политиков, которые признали законность аннексии Крыма. Подробнее можно прочесть в досье "Телеграфа": Любовь к французам за деньги Кремля: чем известна главная конкурентка Макрона, признавшая аннексию Крыма.