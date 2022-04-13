Байден вперше заговорив про геноцид українців

Глава Білого дому вперше згадав про геноцид після початку російського вторгнення в Україну

Президент США Джо Байден вперше заговорив про геноцид українського народу в контексті вторгнення росії в нашу країну.

Його слова наводить CNBC.

Байден виступив на мітингу в невеликому містечку Менло (штат Айова), де натякнув, що підвищення цін на пальне в США пов’язане з діями кривавого диктатора володимира путіна.

"Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправити свій бак — ніщо з цього не повинно залежати від того, чи диктатор оголосить війну і чи здійснить геноцид на іншому кінці світу", — сказав президент США.

Варто зазначити, що в адміністрації Байдена вже говорили, що основним фактором, що призвело до зростання цін на бензин, є вторгнення путіна в Україну.

Видання також нагадало, що у Держдепі США є сувора процедура визначення того, чи є масове вбивство людей геноцидом. Це включає тривале розслідування і ретельний збір доказів.

Нагадаємо, 4 квітня президент США вже запитував, чи вважає він звірства росіян у Бучі та інших містах Київської області геноцидом українців. Тоді він відповів, що вважає це "не геноцидом, а воєнним злочином".

Президент України Володимир Зеленський вперше заговорив про геноцид українців ще 10 березня, після того, як російська авіація завдала удару по пологовому будинку в Маріуполі.