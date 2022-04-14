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Байден готовий приїхати до Києва: подробиці (відео)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
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Президент США Джо Байден Новина оновлена 14 квітня 2022, 22:24
Президент США Джо Байден

Хазяїн Білого дому готовий відправитись в Україну

Президент США Джо Байден, який нещодавно вперше заговорив про геноцид українського народу в контексті вторгнення росії, заявив, що Штати визначаються зі складом делегації для візиту в Україну, більш того, він сам готовий здійснити візит.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомляє пресслужба Білого дому.

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Журналісти запитали Байдена, чи США посилатимуть високопосадовців в Україну, на що глава Білого дому відповів: "Ми приймаємо це рішення зараз".

На уточнююче запитання, чи він готовий вирушити в Україну, Байден відповів: "Так".

Примітно, що ще чотири дні тому у пресслужбі Білого дому заявляли, що візиту президента США до України не планується.

Водночас видання Politico повідомляло з посиланням на власні джерела, що адміністрація США проводить внутрішні обговорення з приводу відправлення високопоставленого американського чиновника до Києва з метою продемонструвати підтримку Україні.

Найімовірнішими кандидатами для поїздки до Києва видання називало держсекретаря США Ентоні Блінкена чи міністра оборони Ллойда Остіна. Також адміністрація розглядає кандидатури самого американського президента та віцепрезидента США Камали Харріс.

Співрозмовники Politico зазначали, що якщо США вирішать відправити когось до Києва, то попереднього оголошення про поїздку не буде з міркувань безпеки.

Як повідомлялося, 9 квітня Київ відвідав прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. У столиці України він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Після зустрічі вони прогулялися центром Києва, де їм подарували півників.

Також Київ 13 квітня відвідали президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Як і Джонсон, в українську столицю Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егілс Левітс та Алар Каріс прибули потягом "Укрзалізниці".

За підсумками візиту вони разом із президентом України дали спільну пресконференцію у Києві.

Теги:
#Україна #США #Київ #Джо Байден #Поїздка
Президент США Джо Байден
Україна
Байден готовий приїхати до Києва: подробиці (відео)
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