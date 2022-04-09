Зеленському та Джонсону в Києві подарували півників: що це за скульптури та звідки (фото)

Подарунок виявився з глибоким змістом

Під час прогулянки Хрещатиком президент України Володимир Зеленський та прем’єр Великобританії Борис Джонсон зустріли жінку, яка подарувала лідерам двох країн керамічні фігурки півників. Варто зазначити, що ці фігурки вже стали своєрідним мемом про стійкість українців у воєнний час.

Спочатку фото оприлюднила фотограф Єлизавета Серватинська у своєму Інстаграму.

Вона побувала в Бородянці (Київська область) і зняла на фото багатоповерхівку, що частково повалилася під час обстрілів. Примітно, що якимось дивом на одній зі стін уціліла і залишилася висіти кухонна шафа разом із фігуркою півня на ньому.

Сама фігурка є твором Прокопа Бідасюка з Василькова, який працював на місцевому майоліковому заводі та створив багато посуду, ваз, іграшок та інших керамічних виробів. Його роботи зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

Після того, як фото з Бородянки потрапило в мережу, воно відразу стало мемом і джерелом натхнення для художників.

Як повідомлялося раніше, 9 квітня Джонсон відвідав Київ з офіційним візитом, за підсумками якого повідомив, що Україні й надалі надаватиметься військова допомога, а санкції проти росії посилюватимуться щотижня.