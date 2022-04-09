Зеленський разом із Джонсоном пройшлися Хрещатиком: у мережі пригадали "бункерного щура" путіна

Лідери двох країн прогулялися центром Києва

Президент України Володимир Зеленський прогулявся з прем’єром Великобританії Борисом Джонсоном Хрещатиком, де зустрівся з простими українцями.

Відповідні кадри було оприлюднено у телеграм-каналі президента.

"Робимо все, щоб наша наступна зустріч із Борисом Джонсоном пройшла вже під мирним українським небом", — підписав відео він.

На відповідному відео видно, що політики у супроводі охорони вийшли від будівлі Офісу президента та попрямували у бік Майдану незалежності.

Також на кадрах також видно, що вони двічі зупинялися, щоб поговорити з простими жителями міста.

Варто зазначити, що кадри подібної прогулянки глав двох країн у воєнний час вразили користувачів мережі. Багато хто з них також відзначив, що в росії подібна прогулянка кривавого диктатора володимира путіна була б неможливою.

Як повідомлялося раніше, 9 квітня Джонсон відвідав Київ з офіційним візитом, за підсумками якого повідомив, що Україні й надалі надаватиметься військова допомога, а санкції проти росії посилюватимуться щотижня.