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Зеленський разом із Джонсоном пройшлися Хрещатиком: у мережі пригадали "бункерного щура" путіна

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Борис Джонсон та Володимир Зеленський Новина оновлена 09 квітня 2022, 22:02
Борис Джонсон та Володимир Зеленський

Лідери двох країн прогулялися центром Києва

Президент України Володимир Зеленський прогулявся з прем’єром Великобританії Борисом Джонсоном Хрещатиком, де зустрівся з простими українцями.

Відповідні кадри було оприлюднено у телеграм-каналі президента.

"Робимо все, щоб наша наступна зустріч із Борисом Джонсоном пройшла вже під мирним українським небом", — підписав відео він.

На відповідному відео видно, що політики у супроводі охорони вийшли від будівлі Офісу президента та попрямували у бік Майдану незалежності.

Також на кадрах також видно, що вони двічі зупинялися, щоб поговорити з простими жителями міста.

Варто зазначити, що кадри подібної прогулянки глав двох країн у воєнний час вразили користувачів мережі. Багато хто з них також відзначив, що в росії подібна прогулянка кривавого диктатора володимира путіна була б неможливою.

Як повідомлялося раніше, 9 квітня Джонсон відвідав Київ з офіційним візитом, за підсумками якого повідомив, що Україні й надалі надаватиметься військова допомога, а санкції проти росії посилюватимуться щотижня.

Теги:
#Україна #Київ #Велика Британія #Борис Джонсон #Володимир Зеленський
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