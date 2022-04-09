Зеленский вместе с Джонсоном прошлись по Крещатику: в сети припомнили "бункерную крысу" путина

Лидеры двух стран прогулялись по центру Киева

Президент Украины Владимир Зеленский прогулялся с премьером Великобритании Борисом Джонсоном по Крещатику, где повстречался с простыми украинцами.

Соответствующие кадры были обнародованы в телеграм-канале президента.

"Делаем все, чтобы наша следующая встреча с Борисом Джонсоном прошла уже под мирным украинским небом", — подписал видео он.

На соответствующем видео видно, что политики в сопровождении охраны вышли от здания Офиса президента и направились в сторону Майдана независимости.

Также на кадрах также видно, что при этом они дважды останавливались, чтобы поговорить с простыми жителями города.

Стоит отметить, что кадры подобной прогулки глав двух стран в военное время впечатлило пользователей сети. Многие из них также отметили, что в россии подобная прогулка кровавого диктатора владимира путина была бы невозможной.

Как сообщалось ранее, 9 апреля Джонсон посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого сообщил, что Украине будет и впредь предоставляться военная помощь, а санкции против россии будут ужесточаться каждую неделю.