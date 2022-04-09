Зеленскому и Джонсону в Киеве подарили петушков: что это за скульптуры и откуда (фото)

Подарок оказался с глубоким смыслом

Во время прогулки по Крещатику президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон повстречали женщину, которая подарила лидерам двух стран керамические фигурки петушков. Стоит отметить, что эти фигурки некоторое время назад уже стали своеобразным мемом о стойкости украинцев в военное время.

Изначальное фото было обнародовано фотографом Елизаветой Серватинской в ее Инстаграм.

Она побывала в Бородянке (Киевская область) и запечатлела на фото частично обрушившуюся во время обстрелов многоэтажку. Примечательно, что каким-то чудом на одной из стен уцелел и остался висеть кухонный шкаф вместе с фигуркой петушка на нем.

Сама фигурка является произведением Прокопа Бидасюка из Василькова, который работал на местном майоликовом заводе и создал много посуды, ваз, игрушек и других керамических изделий. Его работы хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства.

После того как фото из Бородянки попало в сеть, оно тут же стало мемом и источником вдохновения для художников.

Как сообщалось ранее, 9 апреля Джонсон посетил Киев с официальным визитом, по итогам которого сообщил, что Украине будет и впредь предоставляться военная помощь, а санкции против россии будут ужесточаться каждую неделю.