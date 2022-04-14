Клименко стал "рупором" кремля на востоке Украины

Представители правоохранительных органов города Одессы задержали бывшего супруга так называемой экс-генпрокурорки Крыма Наталии Поклонской. Указанное лицо проводило информационную пропаганду в пользу страны-агрессора, будучи в должности руководителя фракции партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Мариупольского горсовета.

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Указанную информацию в четверг, 14 апреля, обнародовало Государственное бюро расследований.

Согласно имеющимся сведениям, руководитель фракции партии ОПЗЖ Мариупольского городского совета, осуществлявшей антиукраинскую информационную кампанию в поддержку россии, Владимир Клименко является бывшим мужем экс-генпрокурора Крыма Наталии Поклонской, фигурировавшей во время аннексии Крыма российской федерацией.

Бывший депутат ранее работал на экс-президента Украины Виктора Януковича и был в тесных связях с задержанным несколькими днями ранее Виктором Медведчуком. После "политику" удалось занять кресло руководителя Мариупольской фракции ОПЗЖ, сидя на котором он агитировал за возобновление экономических завязок Украины с россией.

По состоянию на сегодняшний день Клименко проходит подозреваемым в деле посягательства на территориальную целостность украинского государства.

Следует отметить, что Наталья Поклонская в 2012-2014 годах занимала должность генпрокурора Генпрокуратуры Украины, а после аннексии крымского полуострова стала "прокурором" уже оккупированных территорий. В этой должности она пробыла включительно по 2016 год.

Ранее "Телеграф" сообщал, как кровавый лидер россии владимир путин назначил бывшую украинскую прокурорку Наталью Поклонскую на должность заместителя руководителя Россотрудничества — федерального агентства, которое подчиняется Министерству иностранных дел россии.