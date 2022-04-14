Клименко став "рупором" кремля на сході України

Представники правоохоронних органів міста Одеси затримали колишнього чоловіка так званої ексгенпрокурорки Криму Наталії Поклонської. Вказана особа проводила інформаційну пропаганду на користь країни-агресора, перебуваючи на посаді керівника фракції партії "Опозиційна платформа За життя" Маріупольської міськради.

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Вказану інформацію у четвер, 14 квітня, оприлюднило Державне бюро розслідувань.

Згідно з наявними відомостями, керівник фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міської ради, яка здійснювала антиукраїнську інформаційну кампанію на підтримку росії, Володимир Клименко є колишнім чоловіком екс-генпрокурора Криму Наталії Поклонської, яка фігурувала під час анексії Криму російською федерацією.

Колишній депутат раніше працював на екс-президента України Віктора Януковича та був у тісних зв'язках із затриманим кількома днями раніше Віктором Медведчуком. Після "політику" вдалося посісти крісло керівника Маріупольської фракції ОПЗЖ, сидячи на якому він агітував за відновлення економічних зав'язків України з росією.

Станом на сьогоднішній день Клименко проходить підозрюваним у справі щодо зазіхання на територіальну цілісність української держави.

Варто відзначити, що Наталя Поклонська у 2012-2014 роках обіймала посаду старшої прокурорки Генпрокуратури України, а після анексії кримського півострова стала "прокуроркою" вже окупованих територій. На цій посаді вона пробула включно по 2016 рік.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як кривавий лідер росії володимир путін призначив колишню українську прокурорку Наталю Поклонську на посаду заступниці керівника Росспівробітництва — федеральної агенції, яка підпорядковується Міністерству закордонних справ росії.