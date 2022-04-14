Укр

У Шойгу инфаркт? Российский бизнесмен поделился информацией

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Сергей Шойгу Новость обновлена 14 апреля 2022, 11:53
Сергей Шойгу

По словам бизнесмена, Шойгу может стать инвалидом. Кроме того, подчеркнул он, есть слухи, что инфаркт у главы минобороны рф возник не по естественным причинам.

Российский бизнесмен Леонид Невзлин сообщил о том, что у министра обороны рф Сергея Шойгу случился инфаркт, о чем ранее уже появлялась информация.

Об этом бизнесмен написал в Фейсбук, ссылаясь на свои источники в Москве.

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По словам бизнесмена, Шойгу может стать инвалидом. Кроме того, подчеркнул он, есть слухи, что инфаркт у главы минобороны рф возник не по естественным причинам.

"Шойгу выбыл из игры, возможно, он станет инвалидом, если выживет. У него случился вдруг обширный инфаркт, он в реанимации, подключен к приборам. Ходят слухи, что инфаркт мог возникнуть не по естественным причинам", — пишет Невзлин.

Кроме того, бизнесмен поделился имеющейся у него информацией относительно других должностных ли рф. Так, по данным его источников, арестованы 20 генералов министерства обороны россии.

"Все штабные. Тут всё ясно — тотальное хищение средств на подготовку украинского руководства и населения к торжественной встрече армии освободителей из россии. С 2014 год украдено около 10 млрд долларов, выделенных путиным на подготовку блицкрига", — пишет Невзлин.

Кроме того, по его словам, бывший советник путина Владислав Сурков находится под домашним арестом, он подозревается в краже денег, выделенных на подготовку к войне, это то же дело, по которому арестованы 20 генералов.

"Из смешного. На Аркадия Дворковича (российский государственный деятель и экономист, — прим. ред.) готовится уголовное дело, от него ждут показаний на его коллег и друзей. Источники в ФСБ говорят о том, что если он не пойдёт на сделку со следствием — его переведут в СИЗО "Матросская Тишина" или Лефортово", — добавил бизнесмен.

Напомним, что российский министр обороны Сергей Шойгу последний раз появлялся на публике 11 марта. Кроме него так же таинственно исчез глава генштаба россии Валерий Герасимов. Их исчезновение заметили и в США — в Пентагоне заявили, что российские чиновники перестали отвечать на звонки. Позже поползли слухи о серьезном ухудшении здоровья Шойгу.

Уже 24 марта на пропагандистском канале показали 30-секундную запись из Совбеза рф с участием российского диктатора путина, на котором якобы присутствовал и шойгу, однако видео выглядело очень странно.

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