У Шойгу інфаркт? Російський бізнесмен поділився інформацією

За словами бізнесмена, Шойгу може стати інвалідом. Крім того, підкреслив він, є чутки, що інфаркт у глави міноборони Росії виник не з природних причин.

Російський підприємець Леонід Невзлін повідомив про те, що у міністра оборони росії Сергія Шойгу стався інфаркт, про що раніше вже з’являлася інформація.

Про це бізнесмен написав у Фейсбук, посилаючись на свої джерела в Москві.

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За словами бізнесмена, Шойгу може стати інвалідом. Крім того, підкреслив він, є чутки, що інфаркт у глави міноборони росії виник не з природних причин.

"Шойгу вибув з гри, можливо, він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом стався великий інфаркт, він у реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин", — пише Невзлін.

Крім того, бізнесмен поділився наявною у нього інформацією щодо інших посадових осіб Росії. Так, за даними його джерел, заарештовано 20 генералів міністерства оборони росії.

"Всі штабні. Тут все ясно — тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів з росії. З 2014 року викрадено близько 10 млрд доларів, виділених путіним на підготовку бліцкригу", — пише Невзлін.

Крім того, за його словами, колишній радник путіна Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом, він підозрюється в крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни, це та сама справа, за якою заарештовано 20 генералів.

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"Зі смішного. На Аркадія Дворковича (російський державний діяч та економіст, — прим. ред.) готується кримінальна справа, від нього чекають свідчень на його колег та друзів. Джерела у ФСБ говорять про те, що якщо він не піде на угоду зі слідством — Його переведуть до СІЗО "Матроська Тиша" або Лефортово", — додав бізнесмен.

Нагадаємо, що російський міністр оборони Сергій Шойгу востаннє з’являвся на публіці 11 березня. Крім нього так само таємниче зник голова генштабу рф Валерій Герасимов. Їхнє зникнення помітили і в США — у Пентагоні заявили, що російські чиновники перестали відповідати на дзвінки. Пізніше поповзли чутки про серйозне погіршення здоров’я Шойгу.

Вже 24 березня на пропагандистському каналі показали 30-секундний запис з Радбезу росії за участю російського диктатора путіна, на якому нібито був присутній і шойгу, проте відео виглядало дуже дивно.