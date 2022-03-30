Побіг до шаманів шукати боєприпаси: колишній однокурсник путіна розповів, куди подівся шойгу

Китай не став допомагати армії путіна боєприпасами, а місцеві заводи або стоять, або не справляються із замовленнями

Російська окупаційна армія в Україні відчуває гостру нестачу боєприпасів, а тому останнім часом керівництво Міноборони рф займається їх пошуками.

Про це розповів ексрозвідник КДБ, колишній однокурсник російського кривавого диктатора Володимира Путіна Юрій Швець в інтерв’ю виданню "ГОРДОН".

За його словами, міністр оборони росії сергій шойгу і голова Генштабу росії валерій герасимов все ще живі, але невідомо в якому вони стані, як і те, що з ними відбувається.

"Зараз іде пошук винних. І під цей гребінець йдуть усі: і винні, і невинні. А найбільше винен — путін. Тому що він створив таку систему, яка інакше спрацювати не могла", — каже Швець.

Він вважає, що шойгу останнім часом зайнятий пошуком боєприпасів для військ, які перебувають в Україні, оскільки окупанти в нашій країні залишилися не лише без патронів, а й без їжі.

Швець наголосив, що російські заводи або стоять, або не можуть виконати замовлення у повному обсязі, тому військове керівництво побігло за допомогою до Китаю, проте той відмовив.

"От така у них сумна ситуація. Може, у зв’язку з цими пошуками... може, у тайзі десь шукають боєприпаси за допомогою шаманів", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, в мережі останнім часом цікавляться раптовими зникненнями шойгу, а також чутками про те, що він міг мати інфаркт. У цьому вже з’явилася інформація, що його могли усунути від виконання обов’язків.

Водночас журналіст Христо Грозєв припустив, що шойгу відправили в секретний бункер десь у районі Уфи.

29 березня він все ж таки з’явився на публіці, проте користувачі мережі звернули увагу на його хробливий стан.