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Не вибухає кожен третій російський снаряд: Віталій Кім пожалівся на захоплені боєприпаси

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Українські військові Новина оновлена 28 березня 2022, 23:08
Українські військові

Військові у Миколаєві вперше засмутилися, що відібрали у росіян так багато снарядів.

Українські військові за понад місяць війни з російськими окупантами захопили безліч трофеїв, в тому числі й ворожих снарядів. Як з'ясувалося, армію рф на війну відправили з третиною боєприпасів, які не вміють вибухати.

Про це у понеділок, 28 березня, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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За його словами, на Миколаївщині українська армія захопила дуже багато техніки та боєприпасів ворогів, однак щодо використання останнього наших військових беруть великі сумніви.

"Я сьогодні вперше розчарувався тому, що ми багато боєприпасів забрали в орків. Загалом, ми прицільним вогнем потрапили в одну дорогу машину, прямо у кабіну прилетіло. Все добре, тільки снаряд не вибухнув. Виявляється, що стріляли ми тими снарядами, які забрали у них (росіян — ред). Почав цікавитися і виявилося, що в орків добра третина снарядів не вибухає", — повідомив Віталій Кім.

Нагадаємо, що у війні проти росіян дуже допомагають й прості українці — вони забирають російську військову техніку з перших днів війни. Раніше ми показували, як трактористи відвозили в тил підбиті БТР. Крім того, мережу повеселило відео, як український фермер трактором тягнув "трофейну" зенітку у Миколаївській області.

Ну а те, що ми не можемо забрати та використати на благо українських захисників, краще знищувати. Як, наприклад, артилерійську батарею, котру ефектно ліквідували бійці оперативно-тактичного командування "Південь".

Теги:
#Україна #Миколаївська область #Росія #Війна #Техніка #Окупанти
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