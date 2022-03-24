Українська армія відібрала у окупантів два цінні трофеї: "Будемо нищити попередніх власників!" (відео)

Техніку використають у боротьбі з російськими окупантами.

Вже місяць українські військовослужбовці відбивають атаки російських військ, знищуючи ворожу техніку, або ж захоплюючи її у якості трофея. На 29-й день війни наші воїни похизувалися кількома новини бойовими машинами піхоти, які відібрали у окупантів.

Кадри з трофейною технікою опублікувало Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

На кадрах показали дві бойові машини піхоти, які захопили українські військові. Тепер ворожа техніка стрілятиме по колишніх власниках.

"Продовжується кампанія із забезпечення Збройних Сил України трофейною технікою російської армії. Декілька захоплених у бою БМП-3 рашистів незабаром будуть знищувати своїх попередніх власників!", — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, що російські окупанти за місяць війни з українською армією зазнали нищівних втрат — лише за минулу добу український склад бійців ЗСУ знищив аж 7 російських літаків. Загалом за місяць протистояння російські загарбники втратили 15 800 солдатів та офіцерів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Запорізькій області українські захисники похвалилися новим трофеєм — вполювали російський танк Т-90. А на Чернігівщині українській армії дісталася як трофей реактивна система залпового вогню "Ураган".