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ЗСУ перетворили десятки одиниць ворожої техніки на тонни металобрухту: ефектне відео

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ЗСУ знищили російську техніку Новина оновлена 24 березня 2022, 18:09
ЗСУ знищили російську техніку

Українська армія ефективно знищує техніку загарбників.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі все частіше публікуються відео зі знищенням техніки окупантів.

Одним із таких відео у четвер, 24 березня, поділилися у пресслужбі Сухопутних військ ЗС України у Facebook.

"Продовжуємо нищити ворожу техніку, з якої окупанти щоденно обстрілюють мирні міста, цивільну інфраструктуру та позиції ЗСУ. Воїни 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького разом з побратимами 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича перетворили десятки одиниць ворожої техніки на тони металобрухту, а його живу силу ліквідували. Запам’ятайте, вороги, спокою на цій землі вам не буде. Ми надійно тримаємо оборону української землі", — зазначили у ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що 24 березня Україна провела повноцінний обмін військовополоненими з рф. Крім того, у четвер НАТО провело саміт, за підсумками якого було зроблено заяву щодо України. Також цього дня СБУ опублікувала аудіозапис розмови окупанта, який зізнався, що йому страшно в Україні.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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