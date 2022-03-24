НАТО за підсумками саміту зробило заяву: що обіцяють Україні

Саміт НАТО пообіцяв захистити Україну від хімічної та біологічної зброї росії

НАТО оприлюднило заяву за підсумками саміту в Брюсселі, в якій висловило свою позицію щодо війни проти України. Альянс закликав президента путіна негайно припинити війну та вивести військові сили з України, а Білорусь припинити її співучасть. Вони наголосили, що росія має продемонструвати, що серйозно ставиться до переговорів, моментально запровадивши режим припинення вогню.

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Про це йдеться у заяві глави держав та урядів 30 країн НАТО, яка була оприлюднена у четвер, 24 березня, — пише "УП".

Альянс наголосив, що й надалі всіляко допомагатиме Україні, адже та має фундаментальне право на самооборону.

"Союзники НАТО також продовжуватимуть допомагати в таких галузях, як кібербезпека та захист від загроз хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного характеру", — зазначається в тексті заяви.

Окрім того, члени лідери відкреслили, що будь-яке використання російською федерацією хімічної або біологічної зброї є неприйнятним і призведе до тяжких наслідків, пообіцявши посилити готовність НАТО до відповідних загроз з боку країни-агресора.

Глави держав також закликали Китай й надалі утримуватись від надання будь-якої військової допомоги росії, тим самим підтримуючи міжнародний порядок.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Альянс прийняв рішення не вводити миротворчу місію до України, як цього попросили у Польщі, адже вважає, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну НАТО з росією.