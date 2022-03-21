"Вові" добряче наваляли: українські військові на Запоріжжі вполювали російський танк Т-90

Підбитий "Владімір" порадував користувачі мережі.

Українські військові у Запорізькій області на 26-день протистояння російським окупантам вполювали танк Т-90 з красномовною назвою "Владімір".

Про це у понеділок, 21 березня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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"Воїнам однієї з бригад вдалося підбити сучасний російський основний бойовий танк Т-90 "Владімір". "Вові" добряче наваляли й він трохи повісив "носа" — повідомили українські військовослужбовці.

У мережі підбитий танк "Владімір" сприйняли з гумором. Дехто написав, що це йому за те, що їздив по засіяному полю, а інші користувачі просили те ж зробити з тим, на честь кого його назвали (з натяком на кривавого диктатора володимира путіна).

Довідка: Т-90 "Владімір" — сучасний російський основний бойовий танк, створений в кінці 1980 — початку 1990-х років. Індекс Т-90 був присвоєний машині за особистим розпорядженням Президента Російської Федерації. За даними 2010 року на озброєнні російської армії перебувало за різними даними від 250 до 500 Т-90.

Нагадаємо, що за 25 днів війни росія втратила близько 15 тисяч солдатів та офіцерів, майже 500 танків, понад 1500 бойових броньованих машин, 97 літаків, 121 вертоліт та сотні одиниць іншої техніки.

Також ми писали, що про втрати російської армії заговорили й "кадирівці", які стріляють по своїх же.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову російського солдата, в якій він відверто розповів, що військове керівництво "дало добро" на обстріл всіх, хто попадеться на очі, навіть, якщо це маленькі діти.