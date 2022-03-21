15 тисяч людей та майже 500 танків: Генштаб озвучив свіжі втрати росії в Україні

За 25 днів війни росія втратила близько 15 тисяч солдатів та офіцерів.

На двадцять шосту добу протистояння України російському військовому вторгненню росія продовжує зазнавати значних втрат.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на березень, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

Чому росії не виграти війну проти України?

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 15 000 осіб,

танків — 498 од.

бойових броньованих машин — 1535 од.,

артилерійських систем — 240 од.,

РСЗВ — 80 од.,

засоби ППО — 45 од.,

літаків — 97 од.,

вертольотів — 121 од.,

автомобільної техніки — 969 од.,

кораблі/катери — 3 од.,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24.

Спеціальна техніка — 13.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Зазначимо, за даними Генштабу, українська бомбардувальна та штурмова авіація продовжує завдавати нищівних ударів по скупченням техніки та живій силі супротивника.

Крім того, як повідомляє британська розвідка, Київ і надалі залишатиметься пріоритетом для російсько-окупаційних військ.