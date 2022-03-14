"Діти, не діти - х**рь усіх": нове аудіо розмов російських окупантів

На опублікованому записі окупанти обговорюють вбивство мирного населення, в тому числі й дітей

Станом на дев'ятнадцятий день війни росії з Україною в мережі з'явився ще один фрагмент перехопленої розмови російського окупанта, який розповів про втрати армії нацистів та завдання командира вбивати усіх, хто попадеться на очі, навіть якщо це маленькі діти.

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Чергове телефонне спілкування російського нациста оприлюднили у Telegram-каналі Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у понеділок, 14 березня.

- Ось скажи мені з перших вуст, багато наших російських солдатів там убивають?

- Так. Третю роту, там пацани знайомі, повністю убило, від роти 7 людей залишилося, а було на 60! Служив один у мене, перевівся і їхав машиною, цивільні, прикинь, на дорогу вибігли, з гранатомета х**нули машину, а потім з кулемета добили.

- Пи**ець. І на*уй кажуть мирне населення не чіпати!?

- А нам по**й, *лядь! Мені Леха командир, дав добро шмаляти. У нас люк у "Камазі" відкритий, вставай і х*ярь! По*уй що написано "ДІТИ" чи не діти – ху*рь усіх!, — йдеться в телефонній рашиста.

Враховуючи усе вищевикладене, українські захисники невпинно наголошують, що ворог й надалі буде зазнавати втрат на всіх напрямках та жорстоко поплатиться за усі біди, які доводиться переживати українському населенню.

Геращенко оприлюднив перехоплення розмови окупантів

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представникам Служби безпеки України вдалося перехопити чергову розмову російських військових, які вдалися до мародерства на території Сумської області.