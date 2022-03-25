Артилерійську батарею окупантів розмазали вогнем: ефектне відео від ЗСУ

Ще одна партія фашистів з рф потрапила до пекла

На тридцятий день протистояння українських військовослужбовцям оркам з армії росії, наші захисники розповіли про ще одне бойове досягнення: бійці однієї з бригад ЗСУ ювелірно знищили цілу артилерійську батарею ворога та показали ефектне відео про це.

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Про це у п'ятницю, 25 березня, повідомили на офіційній сторінці Оперативного командування "Південь" у соцмережі.

"Артилерія 57 окремої мотопіхотної бригади знищила ворожу артилерійську батарею Д-30.", — йдеться в тексті публікації.

Українські військові невпинно наголошують, що у орків немає жодних шансів на те, щоб відібрати у нас Батьківщину і запевняють, що перемога неодмінно буде за нами.

Публікація ЗСУ в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путінські війська продовжують нести страшні втрати на українських землях: лише за місяць війни орків поменшало на понад 16 тисяч осіб.

Також нагадаємо, що бійці Збройних сил України показали кадри знищення ворожої техніки за допомогою вітчизняної "Стугни". Окрім цього, у Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки окупантів з російської федерації.