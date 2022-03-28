шойгу вже в бункері: путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї

Військове керівництво росії вже заховали в бункерах по всій країні

Російський кривавий диктатор володимир путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї у разі, якщо спроба захопити Київ повністю провалиться, проте це не означає, що ракети насправді полетять.

Про це повідомив голова міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозєв в ефірі "24 каналу".

За його словами, якщо таке рішення ухвалюватиметься, то військове керівництво країни має бути відправлене в бункери до того, як буде віддано відповідний наказ. А на це, каже Грозєв, вказують часті урядові рейси, які останнім часом активно літають до Уфи та інших регіонів росії.

Він зазначив, що в бункері в Уфі може бути міністр оборони рф Сергій Шойгу, а путін же перебуває в іншому місці.

При цьому, за його словами, путін може віддати наказ про запуск ядерних ракет, проте для цього потрібно, щоб на умовну "червону кнопку" натиснули п’ять осіб у ланцюжку командування.

"Як кажуть наші джерела, знайдуться мінімум пари з п’яти, які не виконають цього наказу. Тому він, знаючи, що є ризик того, що його наказ не буде виконаний, навряд чи його віддасть", — сказав Грозєв.

Як повідомлялося раніше, в росії раніше назвали чотири причини, через які може бути використана ядерна зброя.

Тим часом у США заявили, що росія може завдати удару не по Україні, а відразу по Польщі.