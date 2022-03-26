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У путіна назвали чотири приводи застосувати ядерну зброю

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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"Червона кнопка" все ще перебуває під владою диктатора Новина оновлена 26 березня 2022, 10:34
"Червона кнопка" все ще перебуває під владою диктатора

Росія продовжує лякати цивілізований світ ядерною війною

Російські політики, які раніше загрожували НАТО превентивним ядерним ударом через ймовірне втручання у війну з Україною, як і раніше, гнуть свою лінію. Цього разу розголосом щодо варіантів початку ядерної війни відзначився експрезидент, нині заступник секретаря Радбезу росії Дмитро Медведєв.

Його слова цитує пропагандистський ресурс РБК, повідомляє "Телеграф".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

На думку чиновника, шанс застосування смертоносної зброї росією все ще є. Це може статися у чотирьох випадках:

  • якщо рф буде атакована зброєю ядерної поразки іншими державами;
  • якщо стосовно країни-агресора або її союзників "ядерка" буде застосована будь-яким іншим способом;
  • якщо станеться зазіхання на критичну інфраструктуру, через що сили ядерного стримування паралізують;
  • якщо проти росії чи її союзників буде здійснено акт агресії, який може поставити під загрозу сам факт існування федерації.

Зазначимо, що експерти також не заперечують ймовірності того, що кривавий диктатор володимир путін ризикнуть натиснути на "червону кнопку". Однак існує ймовірність, що заряд буде розрахований не на Україну, а на будь-яку державу НАТО. Найбільш підходящим об’єктом для подібної атаки військовий фахівець Уеслі Кларк вважає Польщу.

Теги:
#Україна #Дмитро Медведєв #Росія #Війна #Ядерну зброю
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