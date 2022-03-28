шойгу уже в бункере: путин может отдать приказ о применении ядерного оружия

Военное руководство россии уже спрятали в бункерах по всей стране

Российский кровавый диктатор владимир путин может отдать приказ о применении ядерного оружия в случае, если захват Киева полностью провалится, однако это не значит, что ракеты действительно полетят.

Об этом сообщил глава международной группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев в эфире "24 канала".

По его словам, если такое решение будет приниматься, то военное руководство страны должно быть отправлено в бункеры до того, как будет отдан соответствующий приказ. А на это, говорит Грозев, указывают частые правительственные рейсы, которые в последнее время активно летают в Уфу и другие регионы россии.

Он отметил, что в бункере в Уфе может находиться министр обороны рф сергей шойгу, а путин же пребывает в другом месте.

При этом, по его словам, путин может отдать приказ о запуске ядерных ракет, однако для этого нужно, чтобы на условную "красную кнопку" нажали пять человек в цепочке командования.

"Как говорят наши источники, найдутся минимум пара из пяти, которые не выполнят этот приказ. Поэтому он, зная, что есть риск того, что его приказ не будет выполнен, вряд ли его отдаст", — сказал Грозев.

Как сообщалось ранее, в россии ранее назвали четыре причины, по которых может быть использовано ядерное оружие.

Тем временем в США заявили, что россия может нанести удар не по Украине, а сразу по Польше.