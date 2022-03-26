У путина назвали четыре повода применить ядерное оружие

Россия продолжает пугать цивилизованный мир ядерной войной

Российские политики, ранее угрожавшие НАТО превентивным ядерным ударом из-за вероятного вмешательства в войну с Украиной, по-прежнему гнут свою линию. На этот раз разглагольствованием насчет вариантов начала ядерной войны отличился экс-президент, нынче замсекретаря Совбеза рф Дмитрий Медведев.

Его слова цитирует пропагандистский ресурс "РБК", сообщает "Телеграф".

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По мнению чиновника, шанс на применение смертоносного оружия россией все еще есть. Это может произойти в четырех случаях:

если рф будет атакована оружием ядерного поражения другими государствами;

если по отношению к стране-агрессору или ее союзникам "ядерка" будет применена любым другим способом;

если состоится посягательство на критическую инфраструктуру, из-за чего силы ядерного сдерживания парализует;

если против россии или ее союзников будет совершен акт агрессии, который может поставить под угрозу сам факт существования федерации.

Отметим, что эксперты также не отрицают вероятности того, что кровавый диктатор владимир путин рискнут нажать на "красную кнопку". Однако существует вероятность, что заряд будет рассчитан не на Украину, а на любое из государств НАТО. Наиболее подходящтм объектом для подобной атаки военный специалист Уэсли Кларк считает Польшу.