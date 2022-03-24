Так и тянет к Третьей мировой: у путина пригрозили НАТО ядерным ударом

В россии считают вполне законным применение ядерного оружия.

Постоянный представитель россии при ООН Дмитрий Полянский заявил странам НАТО, что они имеют дело с ядерной державой и не должны угрожать москве, вмешиваясь в войну.

"Если россию спровоцирует НАТО, если россия подвергнется нападению НАТО, я не знаю… мы ядерная держава, почему бы и нет?", — сказал постпред Полянский в интервью Sky News 23 марта, передает CNN.

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На вопрос, было ли это "законным", Полянский ответил: "Я не думаю, что это правильно говорить, но неправильно угрожать россии и пытаться вмешиваться. С ядерной державой, конечно, вы должны просчитать все возможные результаты своего поведения".

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Напомним, после того, как 24 февраля россия напала на Украину, 27 февраля в москве объявили о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти угрозы настоящим блефом, так как россия никогда не пойдет на использование ядерного оружия, ведь знает, что ей за это грозит.

В Пентагоне предупреждали, что кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.