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Так и тянет к Третьей мировой: у путина пригрозили НАТО ядерным ударом

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Автор
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Дмитрий Полянский Новость обновлена 24 марта 2022, 06:35
Дмитрий Полянский

В россии считают вполне законным применение ядерного оружия.

Постоянный представитель россии при ООН Дмитрий Полянский заявил странам НАТО, что они имеют дело с ядерной державой и не должны угрожать москве, вмешиваясь в войну.

"Если россию спровоцирует НАТО, если россия подвергнется нападению НАТО, я не знаю… мы ядерная держава, почему бы и нет?", — сказал постпред Полянский в интервью Sky News 23 марта, передает CNN.

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На вопрос, было ли это "законным", Полянский ответил: "Я не думаю, что это правильно говорить, но неправильно угрожать россии и пытаться вмешиваться. С ядерной державой, конечно, вы должны просчитать все возможные результаты своего поведения".

Напомним, после того, как 24 февраля россия напала на Украину, 27 февраля в москве объявили о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти угрозы настоящим блефом, так как россия никогда не пойдет на использование ядерного оружия, ведь знает, что ей за это грозит.

В Пентагоне предупреждали, что кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

Теги:
#НАТО #Россия #Ядерное оружие
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