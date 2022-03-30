Побежал к шаманам искать боеприпасы: бывший сокурсник путина рассказал, куда делся шойгу

Китай не стал помогать армии путина боеприпасами, а местные заводы либо стоят, либо не справляются с заказами

Российская оккупационная армия в Украине ощущает острую нехватку боеприпасов, а потому в последнее время руководство Минобороны рф занимается их поисками.

Об этом рассказал экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник российского кровавого диктатора владимира путина Юрий Швец в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, министр обороны россии сергей шойгу и глава Генштаба рф валерий герасимов все еще живы, но неизвестно в каком они состоянии, как и то, что с ними происходит.

"Сейчас идет поиск виновных. И под эту гребенку идут все: и виновные, и невиновные. А самый виновный – путин. Потому что он создал такую систему, которая иначе сработать не могла", — говорит Швец.

Он считает, что шойгу в последнее время занят поиском боеприпасов для войск, которые находятся в Украине, поскольку оккупанты в нашей стране остались не только без патронов, но и без еды.

Швец подчеркнул, что российские заводы либо стоят, либо не могут выполнить заказы в полном объеме, поэтому военное руководство побежало за помощью к Китаю, однако тот отказал.

"Вот такая у них печальная ситуация. Может, в связи с этими поисками… может, в тайге где-нибудь ищут боеприпасы при помощи шаманов", — отметил он.

Как сообщалось ранее, в сети в последнее время интересуются внезапными пропажами шойгу, а также слухами о том, что у него мог быть инфаркт. При этом уже появилась информация, что его могли отстранить от выполнения обязанностей.

В то же время журналист Христо Грозев предположил, что шойгу отправили в секретный бункер где-то в районе Уфы.

29 марта он все же появился на публике, однако пользователи сети обратили внимание на его неважное состояние.