Укр

Шойгу больше не будет? Секретный приказ минобороны россии появился в сети

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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сергей шойгу исчез из инфополя еще 11 марта Новость обновлена 28 марта 2022, 17:49
сергей шойгу исчез из инфополя еще 11 марта

Приказы вместо шойгу подписывает совсем другой человек.

Российского министра обороны сергея шойгу, похоже, что до сих пор не нашли несмотря на все видео, которые публикуют якобы с его участием. Об этом свидетельствует приказ, который хакеры группы Anonymous выложили в сеть.

Документ появился на Twitter-странице Anonymous.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Так, хакеры обнародовали скан приказа в.и.о министра обороны РФ Дмитрия Булгакова о подготовке фейковых видео, на которых "украинские военные" якобы издеваются над "российскими военнопленными". Приказ издан и подписан 21 марта. Примечателен тот факт, что документ подписал не глава Минобороны сергей шойгу, который, по словам российских властей, якобы и не исчезал и с ним "все в порядке", а его заместитель.

Приказ подписывал не Сергей Шойгу
Приказ подписывал не Сергей Шойгу

Добавим, что в приказе говорится о следующем:

  1. Создать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного отношения военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований на территории Украины по отношению к пленным, выразившим собственное желание сдаться в плен.
  2. Создать и распространить серию графических материалов с доказательствами фактов использования подставных лиц при снятии брифингов служащих вооруженных сил РФ, оказавшихся в плену. Также опровергнуть факт привлечения ВС РФ военнослужащих, несущих военную службу по призыву.

Такие требования объяснили тем, что в соцсетях распространяют видео гуманного обращения украинских военных с российскими пленными и якобы это может привести к тому, что солдаты РФ могут после просмотра таких видео сдаваться в плен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский министр последний раз появлялся на публике 11 марта, когда он проводил встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Кроме него так же таинственно исчез глава генштаба россии валерий герасимов. Их исчезновение заметили и в США — в Пентагоне заявили, что российские чиновники перестали отвечать на звонки. Уже 24 марта на пропагандистском канале показали 30-секундную запись из Совбеза россии с участием российского диктатора владимира путина, на котором якобы присутствовал и шойгу, однако видео выглядело очень странно.

Теги:
#Россия #Минобороны #Сергей Шойгу #Исчезновение
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