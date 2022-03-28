Шойгу больше не будет? Секретный приказ минобороны россии появился в сети

Приказы вместо шойгу подписывает совсем другой человек.

Российского министра обороны сергея шойгу, похоже, что до сих пор не нашли несмотря на все видео, которые публикуют якобы с его участием. Об этом свидетельствует приказ, который хакеры группы Anonymous выложили в сеть.

Документ появился на Twitter-странице Anonymous.

Почему России не выиграть войну против Украины?

Так, хакеры обнародовали скан приказа в.и.о министра обороны РФ Дмитрия Булгакова о подготовке фейковых видео, на которых "украинские военные" якобы издеваются над "российскими военнопленными". Приказ издан и подписан 21 марта. Примечателен тот факт, что документ подписал не глава Минобороны сергей шойгу, который, по словам российских властей, якобы и не исчезал и с ним "все в порядке", а его заместитель.

Приказ подписывал не Сергей Шойгу

Добавим, что в приказе говорится о следующем:

Создать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного отношения военнослужащих Вооруженных сил Украины и националистических формирований на территории Украины по отношению к пленным, выразившим собственное желание сдаться в плен. Создать и распространить серию графических материалов с доказательствами фактов использования подставных лиц при снятии брифингов служащих вооруженных сил РФ, оказавшихся в плену. Также опровергнуть факт привлечения ВС РФ военнослужащих, несущих военную службу по призыву.

Такие требования объяснили тем, что в соцсетях распространяют видео гуманного обращения украинских военных с российскими пленными и якобы это может привести к тому, что солдаты РФ могут после просмотра таких видео сдаваться в плен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский министр последний раз появлялся на публике 11 марта, когда он проводил встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Кроме него так же таинственно исчез глава генштаба россии валерий герасимов. Их исчезновение заметили и в США — в Пентагоне заявили, что российские чиновники перестали отвечать на звонки. Уже 24 марта на пропагандистском канале показали 30-секундную запись из Совбеза россии с участием российского диктатора владимира путина, на котором якобы присутствовал и шойгу, однако видео выглядело очень странно.