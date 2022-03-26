В россии показали видео с живым Шойгу

Шойгу практически исчез из медиапространства

После того, как в сети появилась информация об исчезновении российского министра обороны Сергея Шойгу и поползли слухи о серьезном ухудшении его здоровья, росСМИ то и дело пытаются продемонстрировать, что с российским министром все в порядке. На этот раз они опубликовали видео совещания Шойгу с руководством Минобороны рф, чтобы лишний раз продемонстрировать, что он жив.

Видео появилось на телеканале Минобороны рф "Звезда".

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В ролике показан фрагмент совещания Шойгу с другими российскими оборонными чиновниками. Они обсуждают госзаказы рф и бюджет.

Как сообщалось ранее, российский министр в последний раз появлялся на публике 11 марта, когда он проводил встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Кроме него так же таинственно исчез глава генштаба рф валерий герасимов.

Их пропажу заметили и в США, так в Пентагоне заявили, что российские чиновники перестали отвечать на звонки.

24 марта на пропагандистском канале показали 30-секундную запись с Совбеза рф с участием российского диктатора владимира путина, на котором был замечен и шойгу, однако это видео выглядело весьма странно.