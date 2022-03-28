Шойгу більше не буде? Секретний наказ міноборони росії з'явився в мережі

Накази замість шойгу підписує зовсім інша людина.

Місцезнаходження російського міністра оборони Сергія Шойгу, здається, досі невідоме, попри всі відео, які публікують нібито з його участю. Про це свідчить наказ, який хакери групи Anonymous виклали у мережу.

Документ з'явився на Twitter-сторінці Anonymous.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, хакери оприлюднили скан наказу т.в.о міністра оборони РФ Дмитра Булгакова про підготовку фейкових відео, на яких "українські військові" нібито знущаються з "російських військовополонених". Наказ виданий і підписаний 21 березня. Примітний той факт, що документ підписав не глава Міноборони сергій шойгу, який, за словами російської влади, нібито і не зникав і з ним "все гаразд", а його заступник.

Наказ підписував не Сергій Шойгу

Додамо, що у наказі йдеться про наступне:

Створити й поширити серію відеоматеріалів з демонстрацією нелюдського ставлення військовослужбовців Збройних сил України та націоналістичних формувань на території України стосовно полонених, котрі висловили власне бажання здатися в полон. Створити й поширити серію графічних матеріалів, із доказами фактів використання підставних осіб під час знімання брифінгів службовців збройних сил РФ, які опинилися в полоні. Також, спростувати факт залучення ЗС РФ військовослужбовців, що несуть військову службу по призову".

Такі вимоги пояснили тим, що у соцмережах поширюють відео гуманного поводження українських військових з російськими полоненими й нібито це може призвести до того, що солдати РФ можуть після перегляду таких відео здаватися у полон.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російський міністр востаннє з’являвся на публіці 11 березня, коли він проводив зустріч із турецьким колегою Хулусі Акаром. Крім нього так само таємниче зник глава генштабу росії Валерій Герасимов. Їхнє зникнення помітили й в США, так у Пентагоні заявили, що російські чиновники перестали відповідати на дзвінки. Вже 24 березня на пропагандистському каналі показали 30-секундний запис з Радбезу росії за участю російського диктатора володимира путіна, на якому нібито був присутній і шойгу, однак відео виглядало дуже дивно.