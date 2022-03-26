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У росії показали відео з живим Шойгу

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Сергій Шойгу
Сергій Шойгу

Шойгу практично зник з медіапростору

Після того, як у мережі з’явилася інформація про зникнення російського міністра оборони Сергія Шойгу і поповзли чутки про серйозне погіршення його здоров’я, росЗМІ намагаються продемонструвати, що з російським міністром все гаразд. Цього разу вони опублікували відео наради Шойгу з керівництвом Міноборони рф, щоб зайвий раз продемонструвати, що він живий.

Відео з’явилося на телеканалі Міноборони росії "Звезда".

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У ролику показано фрагмент наради Шойгу з іншими російськими оборонними чиновниками. Вони обговорюють держзамовлення росії і бюджет.

Як повідомлялося раніше, російський міністр востаннє з’являвся на публіці 11 березня, коли він проводив зустріч із турецьким колегою Хулусі Акаром. Крім нього так само таємниче зник глава генштабу росії валерій герасимів.

Їхню пропажу помітили і в США, так у Пентагоні заявили, що російські чиновники перестали відповідати на дзвінки.

24 березня на пропагандистському каналі показали 30-секундний запис з Радбезу росії за участю російського диктатора володимира Путіна, на якому був помічений і шойгу, проте це відео виглядало дуже дивно.

Теги:
#Війна #Сергій Шойгу
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