Без V и Z: Рада официально запретила символику российских оккупантов

Также в список "запрещенки" попали и флаги подразделений армии рф

В четверг, 14 апреля, на 50-й день военного противостояния российским оккупантам, в Украине наконец-то окончательно запретили использование символов V и Z. Как известно, этими буквами армия рф помечает свою технику, которой штурмует украинские города и кошмарит мирных жителей.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

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Отметим, что помимо вышеуказанных букв под запрет попала также символика, связанная с ВС рф, сухопутными войсками, воздушно-космическими силами, военно-морским флотом, ракетными силами стратегического назначения, воздушно-десантных войск и сил специальных операций государства агрессора.

Соответствующий законопроект во втором чтении поддержало своим голосом 354 нардепа.

Добавим, что использование латинских букв "Z" и "V" (без логического контекста или для оправдание российской агресии), а также замена этими буквами латинских "С", "З", "Ф" и "В" в других словах, будут считаться нарушением данного закона.

Любая символика государства-агрессора, запрещенная документом, будет считаться использованной, если появится в рекламе, любых массовых мероприятиях, агитационных материалах, в СМИ или интернете, фильмах или других видео. Исключением станет лишь ее применение в связи с осуждением вторжения российской армии и последующих зверств оккупанта на территории Украины.

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Напомним, что ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал весь цивилизованный мир ввести уголовную ответственность за использование символики российского вторжения в Украину.

Этой просьбе уже последовало несколько европейских стран, в том числе Литва и Германия.