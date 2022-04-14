Генерал-лейтенант Игорь Романенко специально для "Телеграфа" прокомментировал угрозы касательно столицы Украины и рассказал о последующих планах путина

В Министерстве обороны рф пригрозили нанести удары по Киеву, в том числе и по "центрам принятия решений", обвиняя Украину в ударах по российской территории.

То, что декларируется руководством МО рф – на самом деле политическое решение. Лично путина. Известный КГБ-исткий прием – устроить провокации по какому-либо поводу, чтобы сформировать общественное мнение в стране для более разрушительных действий по отношению к противнику – политическому, военному, хоть какому.

Стоит напомнить ситуацию, которая складывалась перед второй Чеченской войной. Когда нужно было общественное мнение россиян направить против чеченцев, против их свободной на тот момент республики. Дать карт-бланш по применению любого вооружения. Что впоследствии россияне и сделали, снося целые деревни из систем залпового огня, тяжелой артиллерии и так далее.

Чтобы получить "добро" народа на всё это – подрывались дома в Волгодонске, Москве, в ряде других мест. Взрывов могло быть еще больше, но в Москве сами граждане одного из домов проявили бдительность, поймали ФСБ-шников, которые в мешках заносили взрывчатые веществ. Потом всё это пропагандисты обставили как "проведение учений".

Зная такую предысторию, понимая, на что россияне способны, помня примеры того, что творили они в Сирии, да и в Украине – от них можно ожидать любой жести. Тем более, что российской армией в Украине поставлен командовать генерал Дворников, известный зверствами в Чечне и Сирии.

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Почему россияне пришли к этому решению (к возможным прямым ударам по центру Киева, включая Офис президента, здание Кабмина и так далее)? Потому что разваливается проведение их "военной спецоперации" в Украине. И первого этапа (блицкрига), и второго (попытка собрать недостающие силы с помощью скрытой мобилизации, наемников пока не увенчалась успехом, с техникой тоже проблемы, потому что из расконсервированной – едва 50% пребывает в боеготовности). В итоге страна-агрессор пока не может собрать новую группировку. Которая, по некоторым данным, должна в 5 раз превышать украинскую.

Чтобы действовать в военной сфере и одновременно заручиться поддержкой народа (который и так эту безумную войну поддерживает, благодаря пропаганде), готовятся провокации. Уже введен "желтый уровень" опасности в приграничных с Украиной областях. Делаются заявления, что на любые действия на территории рф будет "соответствующий ответ".

А ситуация, меж тем, продолжает складываться не лучшим образом для агрессора. Флагман Черноморского флота "Москва" – подбит.

Мы получаем новое вооружением, концентрируем силы артиллерии на потенциально опасных участках. Идет мощное противостояние, на которое россияне явно не рассчитывали. По этому поводу взбешено всё российское руководство – и лично путин.

Первый вариант – быстрый силовой захват если не всей, то большей части Украины с уничтожением государственности – не получился.

В силу того, что до путина дошла, наконец, более-менее объективная оценка ситуации в Украине, начались чистки в ФСБ и армии. Была попытка переговоров. Но, похоже, в путине опять взыграли его имперские амбиции, а потому дипломатический процесс был свернут. Он завел Дворникова главным в Украину, перетрусил еще ряды генералитета. И поставил задачу и политическим, и военным кругам – добыть победу любой ценой. Так что ставка вновь сделана на силовой сценарий. И тут путину вновь вспомнилось былое. Та же вторая чеченская кампания.

А потому высокая вероятность воплощения в жизнь всех циничных, античеловечных угроз со стороны агрессора. К ним следует относиться серьезно. При этом не паниковать, а действовать на упреждение, укреплять оборону, максимально поддерживать ВСУ, идти в территориальную оборону, заниматься волонтерством, поддерживать на своем месте экономику Украины. И осознавать, что рф вполне может пойти на нанесение ударов по "центрам принятия решений" – Офис президента, правительственный квартал, Минобороны и так далее.

Сейчас путин – как загнанный раненый зверь. Понимает, что для него всё просто так не закончится. Запущена работа Международных трибуналов против рф по военным преступлениям и геноциду со стороны агрессора. Периодически путин говорил и говорит о геноциде мифического "донбасского народа". Но отвечать придется и ему, и его государству – за попытку геноцида украинского народа, живущего, в том числе, на Донбассе.

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