Укр

путин пытается собрать на Донбассе армию, которая по численности в пять раз превысит украинские войска

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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россия собирает силы для боевых действий на востоке Новость обновлена 13 апреля 2022, 15:33
россия собирает силы для боевых действий на востоке

российский лидер хочет увеличить количество удобрений на украинских землях

Кровавый диктатор российской федерации владимир путин планирует пытаться собрать силы, которые по своей численности превысят украинских защитников на Донбассе в соотношении пять к одному.

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Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет британская газета "The Times".

Так, согласно имеющимся сведениям, российские войска опрокидываются из всех регионов для "решающей битвы" на востоке Украины, однако даже такое значительное преимущество в численности, вряд ли может гарантировать россии победу.

Публикация британского медиа
Публикация британского медиа

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал о характере украинской обороны в рамках вероятных боев за Донбасс. Между тем, более подробно о сценариях развития будущего боя за восточную часть Украины озвучил боец ССО Минобороны.

Стоит напомнить, что украинским бойцам удалось провести крайне рискованный маневр, который помог укрепить позиции "Азова" в Мариуполе.

Теги:
#Россия #Путин #Армия #Война #Донбасс
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