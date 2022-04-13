путин пытается собрать на Донбассе армию, которая по численности в пять раз превысит украинские войска
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российский лидер хочет увеличить количество удобрений на украинских землях
Кровавый диктатор российской федерации владимир путин планирует пытаться собрать силы, которые по своей численности превысят украинских защитников на Донбассе в соотношении пять к одному.
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Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишет британская газета "The Times".
Так, согласно имеющимся сведениям, российские войска опрокидываются из всех регионов для "решающей битвы" на востоке Украины, однако даже такое значительное преимущество в численности, вряд ли может гарантировать россии победу.
Ранее "Телеграф" сообщал, как военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков рассказал о характере украинской обороны в рамках вероятных боев за Донбасс. Между тем, более подробно о сценариях развития будущего боя за восточную часть Украины озвучил боец ССО Минобороны.
Стоит напомнить, что украинским бойцам удалось провести крайне рискованный маневр, который помог укрепить позиции "Азова" в Мариуполе.
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