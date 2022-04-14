В Раде приостановлена работа фракции ОПЗЖ: детали

Несколько депутатов вышли из фракции

В четверг, 14 апреля, на 50-й день полномасштабного вторжение рф в Украину, работа парламентской фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Верховной Раде Украины была приостановлена.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Также он добавил, что несколько депутатов самостоятельно покинули ряды фракции "ОПЗЖ". Речь идет о Дмитрии Исаенко, 15 номером в списке партии, и Анатолии Бурмиче, 20 номером в том же перечне. Оба, к слову, имеют отношение к скандальному иску в КСУ насчет необходимости отменить наказание за ложь в электронных декларациях.

"Полный развал фракции "ОПЗЖ". Рабинович перестал быть ее сопредседателем. Депутатов еще двое — Бурмич и Исаенко — вышли. В общем, друзья, там не то, что крысы бегут, а все… — отметил Гончаренко, записав короткое видео. — Этот корабль пошел вслед за русским военным кораблем, крейсером "Москва". Туда же пошла и эта гнилая лодочка под названием "ОПЗЖ". Туда ей и дорога".

Информацию о временном запрете на работу нардепов из "ОПЗЖ" подтвердила и народная избранница от партии "Голос" Кира Рудык.

Напомним, что сама партия "Оппозиционная платформа…" приостановила свою работу еще в конце марта. Сообщение об этом было размещено ее экс-сопредседателем Вадимом Рабиновичем.

Спустя несколько недель после этого второго главу "ОПЗЖ", беглого политика Виктора Медведчука было задержано во время специальной операции СБУ.