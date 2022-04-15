Американские чиновники говорят, что скорого конца российскому вторжению в Украину не видно

Война Украины с россией может продолжаться до конца 2022 года. Об этом в разговоре с европейскими союзниками заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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Как сообщает издание CNN, американские и европейские чиновники все чаще высказывают свои мнения по поводу того, что краткосрочный конец войны в Украине все же не виден.

По словам высокопоставленных чиновников, сейчас достаточно трудно предсказать продолжительность войны на украинских землях, ведь некоторые официальные лица заявляют, что никаких признаков того, что конечные цели кровавого лидера россии владимира путина изменились.

В частности, советник по национальной безопасности Джейк Салливан убежден, что боевые действия в Украине будут продолжаться "месяц или даже дольше", между тем несколько европейских чиновников придерживаются мнения, что военная агрессия рф на Донбассе может продолжаться до 4-6 месяцев, а после вообще зайти в тупик.

Еще один высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил: "Мы сделали многое, и поэтому мы верим и всегда верили в наших украинских партнеров. Но когда борьба удваивается, увеличивается и наша преданность предоставить им оружие и оборудование, которые они могут использовать".

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый диктатор российской федерации владимир путин планирует собрать силы, которые по своей численности превысят украинских защитников на Донбассе в соотношении пять к одному.

Также следует напомнить, что кроме личного огромных потерь среди личного состава, россия теряет в Украине нужную часть армии — грузовика, являющегося основой любой современной механизированной военной силы.