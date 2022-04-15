Угроза катастрофы: на затонувшем крейсере "Москва" могло быть ядерное оружие

По штатному расписанию на затонувшей "Москве" должно быть две ядерные боеголовки

После того как в минобороны россии сообщили о том, что флагман черноморского флота рф, ракетный крейсер "Москва" затонул, ряд экспертов обратили внимание на то, что осталась неизвестной судьба ядерного оружия, которое по штатному расписанию должно было находиться на этом корабле.

В частности, об этом пишет руководитель проекта в "Институте Черноморских стратегических исследований", главный редактор "BlackSeaNews" Андрей Клименко на своей странице в Фейсбук.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

"Друзья, специалисты говорят, что по штату на борту РКР "Москва" есть 2 ядерные боеголовки к крылатым ракетам (возможно для многих это новость, но так и есть, это корабль — носитель ядерного оружия). Где эти боеголовки? Где они были при взрыве боезапаса? Где точка на карте? Координаты?", — пишет Клименко.

При этом он отмечает, что этот вопрос не местечковый и является компетенцией Совета безопасности ООН и профильной международной организации МАГАТЭ.

Также он выразил убеждение, что к этой ситуации должны немедленно присоединиться прибрежные государства Черного моря — Турция, Румыния, Болгария, Грузия.

Согласно общедоступной информации, на вооружении "Москвы" действительно стояло 16 противокорабельных ракетных комплексов П-1000 "Вулкан", которые имеют две модификации боевой части: фугасно-кумулятивная (500 кг массы взрывчатого вещества) и ядерная (350 кт).

В сети уже предположили, что именно из-за ситуации с ядерными боеголовками на тогда еще горящем крейсере была связана необычная активность российских правительственных самолетов в четверг.

Как сообщалось, вечером 13 апреля появились первые сообщения о том, что крейсер чф рф "Москва" был поражен двумя украинскими противокорабельными ракетами "Нептун".

В россии подтвердили повреждение крейсера, но не стали называть причину. Было заявлено, что произошел пожар, в результате которого на корабле сдетонировал боезапас.

К слову, ракетный крейсер "Москва" — это то самое судно, которое было послано "на**й" украинским пограничником на острове Змеиный.