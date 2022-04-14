Странная активность в российском небе: что известно на данный момент
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Российские спецборты привлекли внимание пользователей сети.
В четверг, 14 апреля, на 50-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети заметили странные правительственные авиарейсы в россии.
По информации СМИ, которые ссылаются данные flightradar, как на минимум шесть официальных спецбортов (три Ту-154М, Ан-148, Ту-214 и Ил-96-300) покинули Москву, не имея заданного конечного пункта прилета.
Рассказываем, что известно на данный момент.
- Три спецборта рф вылетели из Москвы в сторону Мурманска.
- Норвежский медицинский вертолет пересек границу рф, пропал с радаров, а затем вернулся в одну из норвежских больниц.
- Транспортный самолет рф ИЛ-76МД летел из стороны Оренбурга в сторону Москвы, однако внезапно развернулся и полетел в сторону Харькова, позже пропал с радаров.
- Один из российских правительственных самолетов прилетел в Севастополь. Возможно, это связанно с крейсером "Москва", на котором случился пожар. Предположительно, делегация будет заниматься расследованием инцидента с флагманом ЧФ рф.
- Из Сирии вылетел ИЛ-76 рф
Кроме того, в акватории Черного моря засекли американский разведывательный беспилотник.
Ранее сообщалось, что Минцифры создало "карту мародеров", где можно узнать имена и контакты российских оккупантов, которые отправляли награбленное в Украине домой.
Напомним, Белый дом может выделить Украине самые мощные боевые дроны.
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